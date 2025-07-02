MediaMarkt Türkiye, otomatik kahve makinesi sahibi müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi bir uygulama hayata geçirdi. Otomatik Kahve Makinesi Bakım Hizmeti ile markası ne olursa olsun kahve makinelerinin tüm temizlik ve bakım işlemleri şirketin uzman ekipleri tarafından evde yapılıyor.

Günün her anına eşlik eden kahve, farklı pişirme yöntemleriyle ön plana çıkarken bir barista deneyimiyle kahve hazırlamayı kolaylaştıran inovatif kahve makinelerine talep de günden güne artıyor. Mağazalarında oluşturduğu Barista köşeleriyle kahve tutkunlarına kahve deneyimi sunan MediaMarkt Türkiye, geniş ürün yelpazesiyle de son teknoloji kahve makinelerini müşterileriyle buluşturuyor.

Yapılan açıklamaya göre, kahveseverler için sunduğu çözümleri her geçen yıl daha da genişleten şirket, kahve keyfinin evlerde ilk günkü lezzetiyle sürmesi için yenilikçi bir hizmet daha hayata geçiriyor. Otomatik kahve makinelerinin bakımı ve temizliğinin performansı ve kahvenin lezzeti açısından kritik öneme sahip olduğundan yola çıkan şirket, Otomatik Kahve Makinesi Bakım Hizmeti ile kahvesever müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Ömrünü tamamlayan filtreler değiştiriliyor

Açıklamaya göre, evinde otomatik kahve makinesi olan ya da almayı planlayan herkesin faydalanabileceği bu hizmet ile MediaMarkt’tan ya da farklı bir yerden satın alınan otomatik kahve makinesinin bakımı ve temizliği müşterinin adresinde yapılıyor. Şirketin uzman ekipleri makinenin iç ve dış temizliğinin yanı sıra filtre temizliğini de yapıyor. Filtre ömrünü tamamlamış ve kullanılamayacak durumda ise ücretsiz olarak değiştiriliyor, koku ya da lezzete etki eden tüm problemler gideriliyor. Makinenin performans değerleri de kontrol ediliyor ve ilk günkü performansını ve kahve lezzetini koruması sağlanıyor.

Otomatik kahve makinesi bakım hizmeti ile makinenin kullanım ömrü de artırılarak elektronik atık olmasının önüne geçiliyor.