Konya’nın Karapınar ilçesinde Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi çerçevesinde düzenlenen yıl sonu şenliği, ilçedeki ortaokul öğrencilerinin katılımıyla Sultan Selim Camisi bahçesinde gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen program verimli geçti. Program çerçevesinde İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Şenlikte, öğrenciler hem çevre bilincine dair önemli bilgiler edindi hem de çevreye duyarlılık konusunda farkındalık kazandı. Bu tür etkinliklerin, gençlerin çevreye karşı daha bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığı vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, "Çevre adına önemli bir etkinlikti. Bu yaşlarda çevreye sahip çıkacak ve değer verecek bir gençlik yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul, İlçe Müftülüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı.