Karaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen koca hayatını kaybederken, baygın halde bulunan eşi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 795. Sokak’taki tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Saraçoğlu (47) ve eşi Z.S.’den (59) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler Erdoğan Saraçoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde olan eşi Z.S.’yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından Saraçoğlu’nun cenazesi otopsi için eşinin tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı. Z.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.