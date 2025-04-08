Karaman’da evlerinde kilitli kalan anne ile oğlunu kurtarmaya giden itfaiye aracı dar sokakta hatalı parklar yüzünden güçlükle ilerledi.

Edinilen bilgiye göre, Abbas Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerindeki bir binanın 2. katındaki dairede küçük yaştaki oğlu ile kilitli kalan anne, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan itfaiye, adrese ulaşmak için girdiği sokakta hatalı park edilmiş araçlardan dolayı ilerlemekte güçlük yaşadı. İtfaiyenin zor anlar yaşadığını gören çevredeki vatandaşların yardımıyla itfaiye güçlükle adrese ulaştı. Evde mahsur kalan anne ve oğlu balkondan merdiven yardımıyla eve girilerek dışarıya çıkarıldı.