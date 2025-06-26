Karaman’da düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Kente 19 ilden gelen 28 takım 3 gün boyunca Merkez Spor Salonu’nda yarıştı. Renkli görüntülerin oluştuğu şampiyona katılımcılar tarafından çok beğenildi. İlk günün sonunda düzenlemeli dalda Egem Dans Halk Oyunları Spor Kulübü birinci, Nefestan Spor Kulübü ikinci, Konya 1854 Akşehir Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu. Şampiyonanın ikinci günün sonunda düzenlemesiz dalda Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü birinci, Trabzon Taka Müzik ve Halk Oyunları Spor Kulübü ikinci, İstanbul Anafartalar İlk ve Ortaokul Spor Kulübü üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından şampiyona sona erdi.

Ödül töreninde konuşan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Güzel bir şampiyonanın sonuna geldik. Katılan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye çok daha büyük bir organizasyonda Karaman’ın il oluşuna özel 21 Haziran 2026’da tekrar buluşmak dileğiyle diyorum" dedi.

Şampiyonaya Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile il protokolü Türkiye’nin bazı yörelerine ait kıyafetler giyerek katılırken, vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.