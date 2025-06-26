Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde başarılı görevler yürüten İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun, Adana’nın Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanması nedeniyle Kaymakam Halil Dalak’a veda ziyaretinde bulundu.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak’ı makamında ziyaret eden Üsteğmen İsmet Altun’a, Sarıgöl’deki başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi. Kaymakam Dalak, Üsteğmen Altun’a bir plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Halil Dalak, yaptığı konuşmada, "Sarıgöl’de görev yaptığı süre boyunca halkımızın huzuru ve güvenliği için özverili bir şekilde çalışan Üsteğmen İsmet Altun’a teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum." dedi.

Üsteğmen Altun, Sarıgöl’de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, Sarıgöl halkına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.