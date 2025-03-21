Karaman’da 5 katlı binanın çatı katındaki bacada çıkan yangın korkuttu.

Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir binanın çatı katındaki bacada yakılan sobadan kaynaklı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bitişikteki binaların çatısına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.