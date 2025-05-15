Karaman’da "Aile Haftası" çerçevesinde, ailenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, katılımcılar merkeze bağlı Dereköy köyünde bulunan Gödet Barajı çevresinde ellerinde pankartlarla yürüdü. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katıldı.

Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve eşi Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler ve aileler katıldı.