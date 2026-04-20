Antalya'dan Karaman'a gelen yerli turistler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Hafta sonu Antalya'nın Alanya ilçesinden yola çıkarak Karaman'a gelen kafile ilk olarak Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisini ziyaret etti. Karaman Kültür Sanat Turizm Topluluğu Başkanı Nevdet Ortauğurlu'nun rehberlik ettiği kafile daha sonra Yunus Emre Türbesi, Tartan Konağı, Hürrem Dayı Evi, Çeşmeli Kilise gibi tarihi mekanları gezdi. Karaman'ın tarihi dokusu ve turistik alanlarını yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, kentin kültürel zenginliklerini tanımaktan dolayı mutlu olduklarını ve bu tür gezilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Karaman Kültür Sanat Turizm Topluluğu Başkanı Nevdet Ortauğurlu, kentin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılması noktasında bu tür ziyaretlerin büyük önem taşıdığını belirterek misafirlerine ziyaretleri boyunca eşlik etti.