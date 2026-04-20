Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararasılaşma vizyonu kapsamında Özbekistan'da düzenlenen 'Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı'nda yer alarak büyük ilgi gördü. Türkiye'de eğitim almak isteyen Özbek öğrenci adaylarının yoğun katılım sağladığı BEUN standı, gün boyunca aday öğrencilerin ilgi odağı oldu ve üniversitenin akademik imkânları ile kariyer olanakları büyük beğeni topladı.

Özbek gençlerin Türkiye'de eğitim fırsatlarına büyük ilgi gösterdiği fuarda, BEUN standı gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini temsilen fuara katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Ufuk Tok; BEUN'un akademik başarılarını, uluslararası öğrencilere sunduğu imkânlar, akademik birimler ve kampüs yaşamı hakkında ziyaretçilere kapsamlı bilgiler sundu. Öğrenci adayları, BEUN'un sunduğu eğitim kalitesi, sosyal olanaklar ve kariyer fırsatları hakkında birebir bilgi alma imkânı yakaladı. Gerçekleştirilen birebir görüşmelerde, BEUN'un sunduğu kariyer olanakları ve mezuniyet sonrası fırsatlar aday öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı.

BEUN'dan Uluslararası Öğrenciler için Güçlü Bir Eğitim Ekosistemi

Fuarda yapılan tanıtımlarda, BEUN'un köklü geçmişi, güçlü akademik yapısı ve uluslararasılaşmaya verdiği önemle öne çıkan saygın bir yükseköğretim kurumu olduğu vurgulandı. Bugün 100'e yakın ülkeden 1500'ün üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitenin, mezunlarıyla da dünya genelinde önemli başarılara imza attığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iş birliğiyle açılan 'Açık Deniz Sondaj Teknolojileri' ve 'Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi' programlarının sunduğu burs destekleri ile üniversitenin teknoloji odaklı yeni bölümlerinin aday öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandığı gözlemlendi. Yazılım Geliştirme, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı ve Bulut Bilişim Operatörlüğü gibi çağın gerekliliklerine uygun programların da dikkat çektiği ifade edildi.

BEUN, Uluslararası Öğrencilere Fırsatlarla Dolu Bir Gelecek Sunuyor

BEUN'un uluslararası öğrencilere sunduğu imkânlara değinen temsilciler, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER) aracılığıyla güncel ve yenilikçi bir müfredatla Türkçe hazırlık eğitimi verildiğini belirtti. Ayrıca öğrencilerin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslarıyla Türkiye'de eğitim alma fırsatı yakalayabildiği ve KYK yurtları başta olmak üzere çeşitli barınma imkânlarından faydalanabildiği ifade edildi. Temsilciler ayrıca BEUN'un sunduğu uluslararası ve kariyer odaklı imkânlara da dikkat çekerek BEUN'un 267 Erasmus+ anlaşması sayesinde öğrencilerine Avrupa'nın dört bir yanında eğitim ve staj fırsatları sunduğunu dile getirdi. Aynı zamanda temsilciler, Kariyer Merkezinin öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için birebir kariyer danışmanlığı, sektör buluşmaları ve staj imkânları sağladığına dikkat çekti. Bunun yanı sıra standa gelen ziyaretçilere, Sürekli Eğitim Merkezinin ise çeşitli kurs ve sertifika programlarıyla öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemekte, mezuniyet sonrası iş dünyasında rekabet avantajı kazanmalarına katkıda bulunduğu da aktarıldı.

Zonguldak Doğa ile İç İçe, Öğrenci Dostu ve Köklü Bir Üniversite Şehri

Karadeniz'in eşsiz doğasıyla öne çıkan Zonguldak'ın; denizi, yeşili ve huzurlu şehir yaşamıyla öğrencilere güvenli ve ilham verici bir ortam sunduğunu dile getiren temsilciler, BEUN'un bu doğal güzelliklerle çevrili kampüslerinde öğrencilerine yalnızca akademik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif açıdan da zengin bir üniversite hayatı sunduğunu vurguladı.

Rektör Özölçer: 'Üniversitemiz Uluslararası Öğrenciler için Güçlü Bir Gelecek Adresidir'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede üniversitenin uluslararası tanıtım faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi:

'Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, köklü geçmişimizden aldığımız güç ve çağın gerekliliklerine uygun eğitim anlayışımızla uluslararası yükseköğretim alanındaki etkinliğimizi her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Özbekistan'da düzenlenen bu önemli fuar, üniversitemizin küresel ölçekte tanıtımı ve uluslararası öğrenci ağının genişletilmesi açısından son derece kıymetlidir. Son yıllarda güçlü akademik kadromuz ve öğrenci odaklı eğitim anlayışımızla uluslararası öğrenciler için tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olma ivmemizi artırmaya emin adımlarla devam ediyoruz. Bugün 100'e yakın ülkeden 1500'ün üzerinde uluslararası öğrencimizle Türkiye'deki üniversiteler arasında başarılı öğrencileri meslek hayatına kazandırmanın gurunu yaşıyoruz. Nitekim yalnızca Türkiye'de değil, Türk dünyasında da her zaman tercih edilen, güven duyulan ve şehriyle özdeşleşmiş güçlü yapısıyla öne çıkan bir yükseköğretim kurumu olmanın kıvancını duyuyoruz. Özellikle Orta Asya'dan gelen yoğun öğrenci ilgisi, üniversitemizin bölgesel ve uluslararası düzeyde ne kadar güçlü bir tercih noktası haline geldiğinin en önemli göstergesidir. Türk dünyası ile kurduğumuz güçlü akademik ve kültürel bağları her geçen gün daha da ileriye taşıyor, bu coğrafyanın gençlerini nitelikli eğitimle buluşturmaya devam ediyoruz. Özbekistan'dan üniversitemizi tercih edecek tüm aday öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Onları, mavinin ve yeşilin en güzel tonlarında buluştuğu öğrenci dostu olan ve doğasıyla büyüleyen Zonguldak'ta; bilimle, kültürle ve başarılarla yoğrulmuş bir üniversite hayatına davet ediyorum. Taşkent'te düzenlenen bu anlamlı organizasyonda üniversitemizi başarıyla temsil eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Servet Karasu'ya, Kurumsal İletişim Koordinatörümüz Öğr. Gör. Ufuk Tok ile etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum.'