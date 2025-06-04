Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısında Karakavak Mahallesi’nde Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere belediyeye ait alanın İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsisini onayladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında toplanan mecliste Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara birlik ve dayanışma mesajı verilirken, Karakavak Mahallesi’nde ‘Aile Sağlığı Merkezi’ yapılmak üzere bir alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi de kararlaştırıldı.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası’ndaki meclis salonunda düzenlenen Haziran Ayı Olağan Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 09 Mayıs 2025 tarihli Mayıs ayı toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıya meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüm meclis üyeleri ve Malatyalıların bayramını kutladı. Geçit, "Kurban Bayramı; dostluğun, paylaşmanın ve kardeşliğin yoğun olarak yaşandığı özel bir zaman dilimidir. Hep birlikte birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz bir bayram diliyorum" dedi.

Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Geçit, ilçede toplam 41 noktada kurban kesim ve satış alanı belirlendiğini ifade etti. Bu alanların dışında yapılacak kesimlere ise müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda önemli kararlar alındı. Yeşilyurt İlçesindeki bahçe sundurmalarıyla ilgili 04/03/2022 tarihli Meclis Kararının revize edilmesine yönelik talep reddedilirken, Karakavak Mahallesi’ndeki park alanının bir kısmının ‘Aile Sağlığı Merkezi’ yapılmak üzere 10 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Başkan İlhan Geçit’e, protokolü imzalama yetkisi verildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Toplantısı, 2 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak.