Malatya Büyükşehir Belediyespor (MBB) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü karşısında aldığı galibiyetle Play-off'a katılmayı garantiledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya temsilcisi, ligin bitimine bir hafta kala Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda rakibi Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Karşılaşma 68-54, Malatya temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Antrenör Oğuz Avcı, kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, 'Belediye Başkanımız Sami Er'e, kulüp başkanımız Mükremin Yağbasan'a ve belediye sporumuzun tüm emekçilerine takımım adına teşekkür ediyorum. Belediyemizin ilimize kazandırdığı tesislere yakışır şekilde Süper Lig'de yer almak istiyoruz. Bu süreçte Malatya halkının duaları ve desteği bizim için çok kıymetli' dedi.

6 Şubat depremleri nedeniyle lige ara vermek zorunda kalan Malatya ekibi, 2024 sezonundan itibaren yeniden yapılanma sürecine girdi. Önce ikinci ligde ardından bu sezon birinci ligde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken takım, 1 Mayıs'ta Antalya'da Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek play-off birinci grubunda Süper Lig bileti için mücadele edecek.