Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kültürel mirasımızın en özel örneklerinden biri olan Karagöz ve Hacivat oyununu bu kez Çamardı ve Çiftlik ilçelerine bağlı köy okullarında sahneliyor. ’Tiyatro Görmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, geleneksel Türk tiyatrosunun eğlenceli ve öğretici yönleri, çocuklarla buluşuyor.

Niğde Belediyesi’nin köylerde yaşayan çocuklara kültür ve sanatı ulaştırmak amacıyla başlattığı proje, köy köy gezerek minik seyircilere sahne sanatlarıyla tanışma imkânı sunuyor. Renkli kostümleri, mizahi diyalogları ve etkileşimli sahneleriyle Karagöz ve Hacivat oyunu, çocukların hem yüzlerini güldürüyor hem de zihinlerinde kalıcı izler bırakıyor. Köy okullarında ilk kez tiyatro izleyen birçok öğrenci, sahnedeki neşeye ortak olurken sanatla kurdukları bu ilk bağ, onlara unutulmaz bir anı kazandırıyor. Gösteri sırasında yaşanan heyecan, alkışlar ve tebessümler, tiyatronun toplumsal etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe büyümesi bizim en büyük önceliğimiz. Şehir merkezinde sunduğumuz imkânları köylerimize, ilçelerimize taşıyarak her çocuğu tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturmak istiyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk, projenin ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Karagöz ve Hacivat gibi köklü kültürel değerlerimizi yeni nesillere tanıtarak hem eğlendiriyor hem de öğretiyoruz."

Başkan Özdemir, son olarak; "Niğde Belediyesi’nin bu projesi, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşabileceğini gösteriyor. Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklara umut ve ilham olmaya devam edeceğiz" dedi.