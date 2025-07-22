Mersin’in Akdeniz ilçesinde yer alan ve uzun yıllardır kullanılmayan Karaduvar Mahallesi 1 Mayıs Parkı, Akdeniz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı peyzaj ve yenileme çalışmaları ile baştan sona yenilendi. Park, sıcak yaz günlerinde vatandaşların nefes alacağı cazip bir yaşam alanına dönüştü.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yeni parklar kazandırmanın yanı sıra mevcut yeşil alanların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karaduvar Mahallesi’nde bulunan ve toplam 3 bin metrekare alana sahip 1 Mayıs Parkı’nda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında toprak tesviyesi yapıldı, yürüyüş yolları kilit parke taşlarıyla döşendi, çevre koruma korkulukları yenilendi.

Park içerisinde ayrıca 4 adet yeni kamelya yerleştirilirken, çocuk oyun grupları da tamamen yenilendi. Aydınlatma sistemi ile park tabelası modernize edildi. Yakın zamanda spor aletleri, oturma bankları, çöp kovaları ve çeşitli bitki türleriyle parkın donatımı daha da zenginleştirilecek.

Kaymakam Şener çalışmaları yerinde inceledi

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bahar ile birlikte yenilenen parkta incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Şener, "Sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımızın serinleyebileceği, ailece vakit geçirebileceği bir parkı yeniden hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akdeniz’i daha yeşil bir kent haline getirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Muhtar Altan’dan teşekkür

Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan da yıllardır atıl durumda bulunan parkın yeniden hayat bulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener ile çalışmaları gerçekleştiren belediye ekiplerine teşekkür etti.