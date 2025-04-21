Ordu’nun Ünye ilçesinde Karayolları tarafından Yunus Emre Tüneli’nde yapılan asfalt çalışması nedeniyle trafik akışının sahil yolundan verilmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Tüneli içinde Samsun-Ordu istikametinde başlatılan asfalt çalışmalarının ardından Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı ekipler, Akkuş-Niksar Caddesi ve sahil yolunun kesiştiği kavşakta trafik akışını sağlarken sürücülere de uyarılarda bulundu.