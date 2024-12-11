Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler şehir dışından uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Gülüç beldesinde şüpheli iki aracı durdurdu. Araçlarda ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ö., K.T. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasındaki İ.K.’nin ilçede kuaförlük yaptığı öğrenildi.

Kaynak: iha