Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonunu Akyazı’da açtı. Karacasu Deresi Rekreasyon ve Duble Yol Projesi’nde asfalt serimine başlayan YOLBAK ekipleri ilk etap olan bin 250 metrelik güzergâhı 5 bin ton sıcak asfalt kullanarak yenileyecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonunu Akyazı’da açtı. Bakım ve onarımları yapılarak yenilenen, yeni asfalt sezonu için hazır hale getirilen makine parkındaki araçlar Akyazı Karacasu’da sahaya indi.

Büyükşehir Yol Bakım ve Asfalt Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları Akyazı Karacasu Deresi Rekreasyon ve Duble Yol Projesi’nde başladı.

SASKİ marifetiyle altyapısı yenilenen, kaldırım çalışmaları tamamlanan Karacasu’da, YOLBAK ekipleri tarafından ilk etap olan bin 250 metrelik güzergahta asfalt serimi gerçekleştiriyor.5 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenecek Karacasu’da, ekiplerin çalışmasını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da yakından takip etti.

Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Uzun yıllardır bekleyen bir projenin ikinci etabının asfalt serimine hayırlısı ile başladık.Her zaman söylediğimiz gibi birlik beraberlik içerisinde Akyazı’nın ihtiyacı olan bütün projeleri bir bir hayata getireceğiz.Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye BaşkanımızYusuf Alemdar’a çok teşekkür ediyoruz. Birliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Akyazı’ya duble rahatlık getirecek projenin ikinci etabı ise birinci etap çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak.