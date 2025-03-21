Aydın’ın Karacasu ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri ilçe genelinde yabani ot mücadelesi ile birlikte ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, ilçe yaz mevsimine hazırlanıyor.

Halk sağlığının korunması hedefiyle temizlik çalışmalarına devam eden Karacasu Belediyesi, yabani ot ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekipleri, çocuk parkları, yol kenarları, mezarlıklar ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla birlikte Karacasu yaza hazırlanırken, Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Ekiplerimiz, yaz mevsimi hazırlıkları kapsamında ilçe genelinde yabani ot mücadelesine devam ediyor. Mezarlıklar, yeşil alanlar, yol ve kaldırım kenarlarındaki yabani otlar ilaçlanıyor. Belirlenen program dahilinde ilçe merkezimiz ve tüm mahallelerimizde ilaçlama çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri yer aldı.