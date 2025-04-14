Karacasu Belediyesi, belediyeye ait zeytinlik arazilerde başlattığı budama ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karacasu Belediyesi belediyeye ait zeytin arazilerinde bahar bakımı başlattı. Ağaçların gelişimini desteklemek ve daha kaliteli ürün elde etmek adına belirli periyotlarla yürütülen bakım faaliyetlerine büyük önem veren belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlgili ekipler zeytinliklerde zeytin ağaçlarının sağlığını korumak ve verimliliği artırmak amacıyla yoğun mesai yapıyor.

Konuyla ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Belediyemize ait zeytinlik arazilerde budama ve bakım çalışmalarımız devam etmektedir. Verimliliği artırmak ve sağlıklı ağaç yapısını korumak amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarla zeytinliklerimize sahip çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.