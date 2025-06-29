KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen Karacakurt Türkmen Toyu kortej yürüyüşüyle başladı. Yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan Yörük Türkmenleri, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Yörürk Türkmenleri; değerlerine sahip çıkarak geleneklerini yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen toy etkinlikleri; Ahi Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinliğe çok sayıda davetli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Karacakurt Türkmenleri Derneği Başkanı Serdar Güneş toyda yaptığı konuşmada; Karacakurt Türkmenleri’nin Kırşehir’de 70’ten fazla köyde yaşadığını belirtti. Güneş; düzenlenen toyun devletin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak bir harç niteliği taşıdığını ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde şehre gelen Nafiye Sezgin; "Türkmenler bizlerin soyu birlik ve beraberlik için buradayız" dedi. Mustafa Kılıç ise Türkmenlerin ülkenin çeşitli bölgelerinde festivaller düzenlediğini ve birliktelik mayası çaldıklarını aktardı. Halk oyunları gösterileri, geleneksel oyunlar ve yöresel konserlerin de gerçekleştirildiği programda katılımcılara yöresel ikramlarda bulunuldu.

Toyun kültürel değerlerin yaşatılması adına önemli bir adım olduğu belirtildi.