İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi katılımıyla Karaburun açıklarında hayalet ağ temizliği yapıldı. Etkinlik kapsamında deniz dibinden yaklaşık 1,5 ton terk edilmiş balık ağı çıkarıldı.

"Hayalet ağ" olarak adlandırılan terk edilmiş ağlar, uzun yıllar boyunca deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebiliyor. Balıklar, deniz kaplumbağaları ve diğer canlılar, bu ağlara takılarak hayatını kaybediyor. Ayrıca bu ağlar, deniz tabanındaki ekosistemi tahrip ediyor ve sürdürülebilir balıkçılığı tehdit ediyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi katılımıyla Karaburun açıklarında hayalet ağ temizliği çalışması yapıldı. Ekipler, deniz dibinden yaklaşık 1,5 ton terk edilmiş balık ağı çıkardı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sahin yaptığı açıklamada; bu çalışmanın yalnızca bir temizlik değil, aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti. "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu temizlik çalışmalarını tüm kıyılarımızda sürdüreceğiz" dedi. Mustafa Şahin ayrıca balıkçıların ağlarını denize terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunarak, sürdürülebilir balıkçılık için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.