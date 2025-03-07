Karabük’te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda S.Y. ve B.B. şahısların üst aramasında daralı ağırlığı 3.37 gram bonzai maddi ele geçirildi. Şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

İl merkezinde yapılan bir başka operasyonda, F.S’nin üst aramasında 68 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.