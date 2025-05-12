Karabük’te şehit anneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Anneler Günü nedeniyle Öğretmenevi’nde düzenlenen yemeğe il protokolünden isimlerden bazıları ve eşleri katıldı.

Vali Mustafa Yavuz’un eşi Süreyya Yavuz, Karabük Milletvekili Cem Şahin’in eşi Esra Şahin, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın eşi Derya Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek’in eşi Fatma Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse’nin eşi Leyla Hasan Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve eşi Nurhan Bilgiç ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay katıldı.

Annelerle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Esra Şahin, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin emaneti annelerin her zaman başlarının üstünde yeri olduğunu söyledi.

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Şahin, şehit annelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve emirlerinde bulunduklarını kaydetti.