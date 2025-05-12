Karabük Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Karabük Kitap Günleri, Beşbinevler Bilim Merkezi’nde başladı.

Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, 12-18 Mayıs tarihleri arasında her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Bir hafta boyunca Karabük’te söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve imza günleri yer alacak. Bu etkinliğin bilgiyle ve gelecek nesillerle kurulan güçlü bir bağ olduğunu söyleyen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Kitap Günleri’nin yalnızca kültürel bir etkinlik olmadığını söyledi. Başkan Çetinkaya, bu tür etkinliklerin kendileri için bir hizmet değil bir vazife olduğunu belirterek, "Bu etkinlik, sadece bir kültürel program değil; Karabük’ün bilgiyle, kitapla ve gelecek nesillerle kurduğu güçlü bir bağdır. Bir çocuğun kitap sayfalarında kurduğu hayal, belki yarının bilim insanını, yazarı ya da öğretmenini şekillendiriyor. Bu yüzden bu tür etkinlikler bizim için bir hizmet değil, bir vazifedir" dedi.

Bilgiye yapılan yatırımın en kalıcı olanı olduğunu vurgulayan Başkan Çetinkaya, "Her yatırım kıymetlidir ama bilgiye yapılan yatırım, en kalıcı olandır. Biz, belediyeciliği sadece kaldırım taşından ibaret görmedik. Bizim belediyecilik anlayışımızda insana dokunmak, zihni inşa etmek, milletin ruhunu beslemek vardır. Bu yüzden bu tür kültürel etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimize sesleniyorum: Okuyun. Sadece ders kitaplarını değil, hayatı okuyun" ifadelerini kullandı.

Karabük Kitap Günleri, 18 Mayıs’a kadar Beşbinevler Bilim Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.