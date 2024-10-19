Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde 2 gün boyunca aralıklarla yoğunlaşan yağışla doğa beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini yaşarken, Safranbolu YARDOFF Başkanı Mehmet Tunç o anları cep telefonları ile kayda aldı.