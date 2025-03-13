Karabük Üniversitesi son üç yılda 593 basamak yükselerek Webometrics dünya sıralamasında 1632. sıraya ulaştı.

Karabük Üniversitesi, 2022 yılında 2225. sıradayken yükselişine devam ederek 2023’te 1724. sıraya,2025 yılında ise bu ivmeyi artırarak 1632. sıraya ulaştı.

Dünya genelindeki üniversiteleri görünürlük, etki ve akademik üretkenliklerine göre sıralayanİspanyol Ulusal Araştırma Konseyine bağlı Cybermetrics Lab tarafından yapılanWebometrics’in Ocak 2025 dünya sıralamaları açıklandı. Karabük Üniversitesi, son üç yılda 593 basamak birden yükselerek 1632. sıraya ulaştı ve büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde de dikkat çeken bir performans sergileyen Karabük Üniversitesi, 2022’de 52. sıradayken 2023’te 29. sıraya yükselmişti.2025 yılı Türkiye sıralaması henüz açıklanmasa da küresel çapta elde edilen bu yükselişin, ulusal sıralamaya da olumlu yansıması bekleniyor.

Rektör Kırışık: "Üniversitemizin Dünyanın en iyi üniversitesi olması için gece gündüz çalışıyoruz"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini ve akademik performansını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Rektör Kırışık, başarının arkasında sistematik ve planlı çalışmalar olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemizin dünyanın en iyi üniversitesi olması için gece gündüz çalışıyor, yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını da çok şükür alıyoruz. Son üç yılda Webometrics dünya sıralamalarında 593 basamak birden yükseldik, bu muhteşem bir başarı. Bu başarıyı elde etmek için başarılı olan akademisyenlerimize destek oluyor, proje sayımızı artırmak için üniversite çapında eğitimler veriyor, fiziksel imkânlar oluşturuyoruz. Sanayi ile işbirliği alanında büyük projeler veriyoruz. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu proje sayımızda çok büyük artışlar gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST’te proje verecek takım sayımızı 65’ten 100’e çıkarıyoruz. Mühendislik alanında giderek artan muhteşem bir başarı grafiği yakalamış durumdayız. Sağlık alanında yapmış olduğumuz proje sayısı geldiğimiz güne oranla büyük ölçüde artış göstermiştir. Sosyal bilimler alanında da önemli projeler yapıyor ve proje sayılarımızı gün geçtikçe artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırışık, bu başarının Karabük şehri ve halkıyla ortak emeğin sonucu olduğunun altını çizerek, "Karabük Üniversitesi, Webometricsdünya sıralamasında son üç yılda 593 basamak yukarı çıkarak Karabük şehrine ve Karabük halkına bu gururu ve onur tablosunu hediye etmiştir. Karabük şehrimizin ve halkımızın üniversitemizin yanında olması, üniversitemizi desteklemesi sayesinde bu başarılar elde edilmiştir. Karabüklü hemşehrilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, onların bu desteğine layık olmak için Allah’ın izniyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi.