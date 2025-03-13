Gaziler, şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşları (STK) Bahçelievler Belediyesi’nin iftar programında bir araya geldi.

Bahçelievler Belediyesi ilçede ikamet eden gaziler, şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşları (STK) için iftar programı düzenledi. Bahçelievler Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, yaklaşık 500 gazi ve şehit yakını ile 3 bin sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Programda Kuran’ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardında ezanla birlikte iftar yapıldı.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Ramazan ayınız mübarek olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemin azabından kurtuluş ortamı. Misafirlerimiz var. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız, koruyucu ailelerimiz var. Biz kimseyi ayırmıyoruz. Bakış açımız o. AK Partili, diğer partili, Türk, Kürt, Laz, Arap, Çerkez, Alevi, Sunni, Caferi ayırmıyoruz. Allah insanları ayırmamış. Hepsini eşit tutmuş. Peygamber Efendimiz(sallallâhu aleyhi vesellem) ayırmamış. ‘Sen esmersin. Sen Arapsın. Sen çekik gözlüsün’ yok. Biz de aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde kimseyi ayırmadan Türkiye Cumhuriyeti’ni benimsemiş herkesle 85 milyonla yolumuza devam ediyoruz. Kimseye ‘Hangi partilisin? Hangi ırksın? Hangi mezhepsin?’ diye sormuyoruz. Sadece insan olarak görüyoruz. Elimizden gelen şekilde kanunların bize müsaade ettiği yetki çerçevesinde herkese çalışma ailemle beraber işçisinden, süpürgecisinden, Başkan yardımcısına kadar sizlerin yanınızdayız ve hizmetinizdeyiz" dedi.