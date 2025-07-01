Karabük Belediyesi, yaz döneminde çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla "Bilimsel Oyun Gecesi" etkinliği düzenleyecek.

Karabük Belediyesi Bilim Merkezi’nin organizasyonuyla 11 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklara yönelik bilimsel oyun alanları, yarışmalar ve deney gösterileri yer alacak. Etkinlik sayesinde çocuklar, bilimin eğlenceli dünyasını keşfederken yaz akşamını da verimli şekilde geçirme fırsatı bulacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların bilimle tanışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın bilimle buluştuğu bu tür etkinlikler, onların ufkunu genişletmek ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını sağlamak açısından çok kıymetli. Karabük Belediyesi olarak, gençlerimizin her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu güzel programa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.