Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği üyeleri Hamdi Topçuoğlu, Nail Olgun ve İsmail Zorba, Muğla İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın İdris Kömürcü’yü makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Karabağlar Yaylası’nın korunması, geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere tanıtılması adına önemli fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Muğla’nın doğal ve kültürel miraslarından biri olan Karabağlar Yaylası’nın doğal dokusunun korunarak yaşatılması yönünde atılabilecek somut adımlar ele alındı. Aynı zamanda yaylanın tarihî ve kültürel yönleriyle birlikte çocuklara ve gençlere nasıl tanıtılabileceği üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Toplantıda, özellikle öğrencilerin doğayla daha yakın temas kurmalarını sağlamak ve çevre bilinci kazanmalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli eğitim projeleri ve etkinlik fikirleri gündeme geldi. Karabağlar Yaylası’nın okul gezileri, doğa yürüyüşleri, rehberli tanıtım programları ve interaktif öğrenme etkinlikleriyle öğrencilere tanıtılması yönünde öneriler paylaşıldı.

Muğla’nın doğal güzelliklerini koruma ve bu mirası gelecek nesillere aktarma konusunda duyulan ortak hassasiyetin vurgulandığı görüşme, katılımcılar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir adım oldu.