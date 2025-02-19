Motorlu Kara Taşıtları İstatisikleri'nde geçen yılın gözde rengi olan 'gri', yeni yılın ilk ayında da trendini sürdürdü. TÜİK verilerine göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 40 bin 499'u gri renkli oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları'na yönelik yeni yılın ilk istatistiklerini paylaştı.

Ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı belirlenirken, taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 30,7 azaldığı ülke geneline trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 22,4 azalış kaydetti.

Ocak ayında 813 bin 93 adet taşıtın devri yapıldığı belirlendi.

104 bin 335 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldığı ülke genelinde otomobillerin yüzde 15,4'ü Renault, yüzde 7,8'i Fiat, yüzde 7,0'ı Volkswagen, yüzde 6,6'sı Peugeot, yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 6,5'i Toyota, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,8'i Citroen, yüzde 4,5'i BYD, yüzde 4,3'ü Ford, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 2,4'ü Audi, yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Dacia, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,0'ı BMW, yüzde 1,8'i Chery, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Honda ve yüzde 8,9'u diğer (2) markalardan oluştu.

Otomobillerin yüzde 51,3'ü benzin yakıtlı olurken, Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 40 bin 499'u gri renkli olduğu belirlendi.

TÜİK verilerinde Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 38,8'i gri, yüzde 27,9'u beyaz, yüzde 12,1'i mavi, yüzde 11,5'i siyah, yüzde 4,3'ü kırmızı, yüzde 3,7'si yeşil, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü kahverengi renklidir.