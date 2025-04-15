Kahramanmaraş’ta önceki gün etkili olan kar yağışı ile birlikte baharın müjdecisi olan ters laleler de kar altında kaldı.

Afşin ilçesi Tanır ve Marabuz mahallelerinde Hurman Çayı ve Binboğa Dağı eteklerinde de ters laleler çiçek açtı. Kayaların arasında çıkan laleler bir süredir görsel şölen sunarken, önceki gün bölgede kar etkili oldu. Ters laleler de karlar altında kalırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Endemik olan ters laleler yere doğru bakarken kar ve fırtınadan dolayı bazılarının yukarıya döndüğü gözlemlendi.

Laleleri koparmanın cezasının ise 244 bin TL olduğu ifade edildi.