Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kapsül Teknoloji Platformu’nun desteklediği 10 takım ve 41 katılımcı 2025 TEKNOFEST KKTC’de finale kalmayı başardı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KAPSÜL Teknoloji Platformu, yerli teknoloji ekosisteminin güçlenmesi için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

KAPSÜL Teknoloji Platformu, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak, yenilikçi projeleri desteklemek ve yerli-milli üretime katkı sağlamak amacıyla, “2025 TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)” kapsamında çeşitli yarışmalara katılan takımlara rehberlik ve destek sağladı.

KAPSÜL, 2025 TEKNOFEST KKTC sürecinde desteklediği 10 takım ve 41 katılımcı ile finalist olarak önemli bir başarıya imza attı. KAPSÜL’ün KKTC’deki yarışma sürecinde; proje geliştirme, başvuru, raporlama ve sunum aşamalarında teknik danışmanlık ve mentorluk desteği sunarak yarışmalarda etkin bir şekilde yer almalarını sağladığı finalist takımlar şu şekilde:

Sosyal İnovasyon Kategorisi’nde KAPSÜL Fusion Force, Uçan Araba Simülasyonu Kategorisi’nde KTP Kılıçarslan Akıncıları, Robolig Mavi Vatan Kategorisi’nde KAPSÜL Çumra, KTP Kılıçarslan İzleyici, KAPSÜL KBSM_tech, Teknofest Drone Şampiyonası’nda KAPSÜL FPV, Uçan Araba Simülasyonu Kategorisi’nde KAPSÜL MSR Sanal Semazen, Turizm Teknolojileri Kategorisi’nde NEXT, Uçan Araba Simülasyonu kategorilerinde de Feza-42 ve Türk Yıldızları.

2025 TEKNOFEST KKTC finalleri 1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.