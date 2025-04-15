Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, yasaklı kimyasal madde ile milyonlarca lira değerinde elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Bakanlığın analiz sistemleriyle yapılan risk değerlendirmesi sonucu şüpheli görülen bir tır, Kapıkule Gümrük Sahası’na girişte takibe alındı. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta yapılan detaylı aramalarda; 16 varil içerisinde toplam 463,70 kilogram ağırlığında Türkiye’de kullanımı yasaklı kimyasal madde ile 46 bin 761 adet elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi.