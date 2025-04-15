Hatay’ın Antakya ve Arsuz ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İşlediği hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.A. ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. Antakya’da, Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık suçlarından toplamda 12 bin TL adli para cezası ve 4 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.D. ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.B. Arsuz’da yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi 22 vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttı Hatay Büyükşehir Belediyesi 22 vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttı

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA