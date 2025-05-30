Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ki eski cezaevine park yapılması için çalışma başlatıldı.

İlçede geçtiğimiz yıllarda kapatılan Sandıklı Kapalı Cezaevinin yerine yapılması planlanan park için çalışmalar başladı . Konu hakkında konuşan Şirinevler Mahalle Muhtarı Eşref Yıldırım "Mahallemizdeki cezaevinin bulunduğu yer cezaevinin kapatılması ile boş kaldı. Geniş arazi park yapımı için uygun görüldü mahallemizin de böyle bir parka ihtiyacı vardı. Bundan sonra cezaevinin yerinde aileler zaman geçirecek çocuklar oyun oynayacak" dedi.