Afyonkarahisar Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu’nda düzenlenen keçe atölyesi etkinliğinde, geleneksel el sanatlarından biri olan keçe yapımı öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, çocuklarla birlikte kuzu yünlerinden keçe yapımını deneyimledi. Döşeme, ıslama, tepme ve köpükle ovalama gibi geleneksel yöntemlerle keçe çalışmaları yapan minikler, hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirdi. Atölye çalışmasının ardından öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı keçe ürünlerinin yer aldığı sergi ziyaret edildi. Renkli ve özgün çalışmaların yer aldığı sergi, katılımcılardan tam not aldı. Program kahvaltı etkinliğiyle devam etti. Miniklerle keyifli bir sofra paylaşan İl Müdürü Miraç Sünnetci, öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.