2009 yılında Süper Lig’den düşen, 2014 yılında da amatör lige inen Kocaelispor, 16 yıl sonra Trendyol Süper Lig’e çıktı. Süper Lig’den, amatör lige düşüşü 5 yıl süren Kocaelispor’un amatörden zirveye dönüşü ise 9 yıl aldı. Körfez ekibi, kapanıp tarih olması beklenirken güçlenip tarih yazdı.

Trendyol 1. Lig’de 69 puanla lider olan Kocaelispor, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük’ün ligin bitime 3 hafta kala Boluspor’a mağlup olmasının ardından matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig’e çıktı. Türk futbolunda müzesine götürdüğü kupalar, Avrupa maceraları ve camianın büyüklüğüyle iz bırakan Kocaelispor en son Süper Lig’e 2007-2008 sezonunda çıktı. Süper Lig’de tutunamayan Yeşil-siyahlılar ilk sezonun sonunda 2009 yılında yeniden 1. Lig’e geriledi. 2008 yılında zirvede olan ve ülkenin köklü takımlarına karşı oynadığı futbolla göz doldurmasına rağmen düşüşüne engel olmayan Kocaelispor 5 yılın sonunda profesyonellikten de oldu, 2014 yılının nisan ayında Bölgesel Amatör Lig’e düştü.

’Bu borç ödenmez’ denilerek kaderine terk edildi

Kocaelispor’un mali disiplinden kopmasıyla başlayan gerileme döneminde yolun amatör lige düşme süreci, kentin idarecilerine alternatif takım kurma fikrini getirdi. Borç batağında olan ve ’Bu borçları ödenmez’ denilen Kocaelispor kaderine terk edildi. Kulüp kongreleri taraftarın sahiplenmesiyle kapanmaktan kıl payı kurtuldu. Bir yandan Körfez FK alınıp Kocaelispor’un futbolcuları da aktarılarak kurulan alternatif takım Kocaeli Birlikspor, Süper Lig’e çıkma parolasıyla çalışmalar yaparken diğer yanda Kocaelispor kapanma tehlikesiyle karşı karşıya amatör ligde mücadeleye hazırlandı.

Stadyum girişine ’Atkılılar Kazanacak’ pankartı asıldı

Bahri Yavuz ve arkadaşlarının kulübün yönetimine gelmesinin ardından şehirde hareketlenme, yeniden takıma inanç kendini gösterdi. Kocaeli Birlikspor’un da kent adına futbol branşını temsil ediyor olmasından rahatsız olan babadan kalma Kocaelisporlu taraftar, yeşil-siyahlı renkleri gün geçtikçe daha çok sahiplendi.

Ölü toprağını üzerinden atan binlerce Kocaelispor taraftarı ’Arma aşkına’ diyerek Kocaelispor maçlarının yolunu tuttu. Alternatif takıma karşı tepkisini Kocaelispor etrafında birleşerek gösteren Kocaelisporlular, İzmit İsmetpaşa Stadyumu’nun girişine, ’Kravatlılar Değil, Atkılılar Kazanacak’ pankartı astı.

Taraftarın sahip çıkması yurt genelinde karşılık buldu

Proje takımına karşı başlayan başkaldırı kulübün borçlarının ödenmesi noktasında da önemli kamuoyu oluşturdu. Çeşitli etkinlikler ve yardım kampanyalarıyla Kocaelispor taraftarı, transfer tahtasının kapalı olmasına ve Kocaelispor’a yardımcı olmayan alacaklılara ’Hodri meydan’ dedi. Taraftar borçların ödenmesi için yönetimle birlikte organizasyonlar düzenlerken yönetim de kulübün KEV Tesisleri üzerinden özellikle en ciddi sorun olarak masada duran Kızılyıldız kulübüne olan bonservis borçlarını çözmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçti. Kocaelispor taraftarının çağrıları da yurt genelinde karşılık buldu. Yurdun dört bir yanındaki kulüpler maç bileti gelirlerini Kocaelispor’a bağışlamaya, taraftar camiaları kendi maçlarında Kocaelispor atkısı açarak, ’Türk futbolunun köklü ve başarılı kulübü Kocaelispor kapanmasın’ mesajları verdi.

Herkes üzerine düşeni yaptı, kulüp dönüş hikayesi yazmaya başladı

Harekete geçen şehir, kenetlenen camia ve taraftarı arkasına almış yönetim sahada da başarıyı yakalamaya başladı. İlk yılında play-off maçlarında kaçan profesyonel lig, ikinci yılında uzak ara farkla BAL şampiyonu olan Kocaelispor’un yazdığı tarihin başlangıcı oldu. Kulübün kapanıp tarihe karışması beklenirken, Kocaeli kenti bir tarih yazmayı başardı. Şehirdeki amatör futbol kulüpleri transfer yapamayan Kocaelispor’a destek için ’Ne gerekiyorsa yaparız’ dedi. Kentin futbolcu havuzu taranarak altyapıya başarılı oyuncular kazandırıldı. Takımın ağabeyliğini yapan futbolcuların da desteğiyle kentin sporcularıyla profesyonel lige geri dönüldü. Ardından Süper Lig hedefi koyuldu ve üst liglere tırmanma serüveni başladı. ’Bu kentte çocuklar Kocaelispor’u tutar’ ve ’Bu kentte kadınlar Kocaelispor’u tutar’ kampanyalarıyla aileler stadyuma çekildi. 7’den 70’e herkesin maça gitmesi ve takıma destek vermesi sağlandı. Öte yandan ekonomik açıdan da KEV Tesisleri’nin satılmasıyla başlayan kurtuluş reçetesi uygulamaya konuldu. Taksite bağlanan borçlar, alacağından feragat eden alacaklılar ve bekleyen Aziz Yıldırım dosyası gündemde yerini aldı. Saffet Sancaklı aracılığıyla geçmişte Kocaelispor’a borç veren Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da alacaklarını istedi.

Geri dönüş hikayesini yazmak 9 yıl sürdü

Oldukça zor günler geçiren Kocaelispor’da, yönetimin çalışkanlığı, kentin inanmışlığı, sivil toplum kuruluşlarıyla iş adamlarının desteği ve büyükşehir belediyesinin sorumluluk almasıyla düze çıktı. 6 yılda Süper Lig’den amatöre düşen ancak 9 yılda da amatörden Süper Lig’e dönüş hikayesi yazan Kocaeli, bu geri dönüşüyle Türk futboluna adını silinmeyecek şekilde yazdırdı, kulüplere de ders niteliğinde önemli mesajlar verdi. Kocaelispor, 16 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

Transfer yasakları ve puan silmeler engel olamadı

Transfer yasakları alınan ve puanları silinen Kocaelispor 2009 yılında 1. Lig’e, 2010’da 2. Lig’e, 2012 yılında 3. Lig’e ve 2014 yılında Bölgesel Amatör Lig’e düştü. ’Sevdanın Ligi Olmaz’ sloganıyla başladığı BAL macerasını 2016 yılında 3. Lig’e dönerek noktaladı. Profesyonel liglerdeki mücadelesine de puan silme cezası ve alt lige düşürülme yaptırımıyla başlayan Kocaelispor kamuoyu baskısının da etkisiyle büyükşehir belediyesinin desteğini alarak mali yükselişe de geçti. 9 yıl boyunca profesyonel liglerde mücadele eden yeşil-siyahlılar, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek.

Düşüşlerin ve yükselmeler nisan aylarında yaşandı

Kocaelispor, 2019-2020 sezonunda 2. Lig’e yükseldi. Çıkışını sürdüren Kocaelispor, 2020-2021 sezonunda 1. Lig’e adını yazdırdı. 11 yıl sonra 1. Lig’e çıkan Kocaelispor, Süper Lig’e çıkma hedefiyle başladığı 2021-2022 sezonunda 2. Lig’e düştü. Yeşil-siyahlılar 2022-2023’te yine 1. Lig’e yükseldi. Kocaelispor, 1. Lig’deki ikinci yılında Süper Lig’e yükseldi. Nisan 2014’te amatöre düşen, Nisan 2016’da profesyonel lige dönen Kocaelispor, 9 yıl sonra da Nisan 2025’te Süper Lig’e çıktı.