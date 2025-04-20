Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak projelerini desteklemek amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında hibe desteği başvuruları başladı.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Başvurular 15 Nisan - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Siirt Ticaret İl Müdürlüğü’ne yapılabilecek. KOOP-DES Programı çerçevesinde desteklenecek projeler arasında, Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet alanında bulunan kooperatiflerin makine ve/veya ekipman alımları yer alıyor. Ayrıca ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işleteceği yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları için destek üst limiti 1.000.000 TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik sergi ve fuar katılımlarına ilişkin destek üst limiti 150.000 TL olurken; hibe desteği sağlanan projelerde görev alacak nitelikli personel istihdamı için de bir personel için yıllık 266.400 TL, iki personel içinse yıllık 532.800 TL destek sağlanabilecek. "Ticaret Bakanlığı tarafından hibeye esas proje tutarlarının yüzde 100’üne kadar destek verilebilecektir. 2025 yılı KOOP-DES Programı’na yönelik proje başvuruları 15 Nisan - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.