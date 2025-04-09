Akıllı ilaçların kanser tedavisinde tercih edilebileceğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Akosman, "Akıllı ilaçların kullanımı, hastalığın evresinden çok tümörün biyolojik özelliklerine bağlıdır. Erken evrede, özellikle meme, akciğer ve kolon kanseri gibi bazı tümör türlerinde, cerrahi ve radyoterapi sonrası koruyucu (adjuvan) tedavi olarak kullanılabilmektedir. Ancak en yaygın kullanım alanı, hastalığın ileri evreye (metastatik evreye) ulaştığı durumlarda ortaya çıkar. Akıllı ilaçlar, hem yaşam süresini uzatmakta hem de yaşam kalitesini artırmakta önemli rol oynar" dedi.

Kanser tedavisinde son yıllarda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini belirgin şekilde artırmıştır. Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri ise ‘akıllı ilaçlar’ olarak adlandırılan hedefe yönelik tedavilerdir. Medical Park Ordu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Akosman, akıllı ilaçların hangi evrede kullanıldığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akıllı ilaçların kısaca ne olduğundan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Akosman, "Akıllı ilaçlar; kanser hücrelerindeki genetik ya da moleküler hedefleri tanıyıp, yalnızca bu hücrelere etki ederek sağlıklı hücreleri mümkün olduğunca koruyan, hedefe yönelik tedavi ajanlarıdır. Bu ilaçlar, klasik kemoterapilere kıyasla daha spesifik etkiler gösterir ve genellikle daha az yan etkiye sahiptir" diye konuştu.

"İleri evrelerde daha sık tercih edilir"

Akıllı ilaçların hangi evrede kullanıldığına değinen Dr. Öğr. Üyesi Akosman, "Akıllı ilaçların kullanımı, hastalığın evresinden çok tümörün biyolojik özelliklerine bağlıdır. Erken evrede özellikle meme, akciğer ve kolon kanseri gibi bazı tümör türlerinde, cerrahi ve radyoterapi sonrası koruyucu (adjuvan) tedavi olarak kullanılabilmektedir. Ancak en yaygın kullanım alanı, hastalığın ileri evreye (metastatik evreye) ulaştığı durumlarda ortaya çıkar. Bu evrede tümör dokusundan elde edilen genetik analizler sonucunda uygun hedef belirlenirse, akıllı ilaçlar hastaya özel olarak planlanabilir" ifadelerine yer verdi.

"Kişiye özel tedavinin temel taşı"

Akıllı ilaçların her hasta için değil, yalnızca belirli genetik mutasyonlara sahip tümörlerde etkili olduğunu vurgulayan Akosman, "Bu nedenle her hastada akıllı ilaç kullanımı mümkün değildir. Hastalığın evresi kadar, tümörün genetik yapısının detaylı incelenmesi de büyük önem taşır. Biyopsi materyalinden yapılan moleküler testler, hangi hastanın hangi akıllı ilaca yanıt vereceğini öngörmede belirleyici rol oynar" diye konuştu.

"Yaşam kalitesini artırıyor"

Dr. Öğr. Üyesi Akosman, akıllı ilaçların yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, "Kemoterapinin bazı hastalarda tolere edilememesi ya da sınırlı etki göstermesi durumunda da akıllı ilaçlar ön plana çıkmaktadır. Akıllı ilaçlar, hem yaşam süresini uzatmakta hem de yaşam kalitesini artırmakta önemli rol oynar" dedi.

"Tümörün genetik kimliği belirleyici"

Kanserin artık tek tip bir hastalık olmadığını belirten Akosman, şu ifadelere yer verdi:

"Kanser artık tek tip bir hastalık değil, aynı organda gelişen tümörler bile genetik olarak birbirinden farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle her hastaya özel tedavi planı yapılması, yani ‘kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı, modern kanser tedavisinin temelini oluşturuyor. Akıllı ilaçlar da bu yaklaşımın en etkili araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Medical Park Ordu Hastanesi olarak bölgemizde bu tedavi yöntemlerini titizlikle uyguluyor, her hastamıza en güncel ve bilimsel temellere dayanan onkolojik tedavi yaklaşımlarını sunuyoruz."