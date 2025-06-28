Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atike Pınar Erdoğan tarafından verilen "Kanser Tedavisinde Yeni Ufuklar" söyleşisinde, alandaki en son gelişmeler ve yarının tedavi yöntemleri anlatıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişim Ofisi desteği ile MCBÜ Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesinde, ortaklaşa düzenlenen ‘Kanser Tedavisinde Yeni Ufuklar’ söyleşisinde kanserle mücadelede kat edilen ilerlemelerin, umut veren yeni stratejilerin ve bilimin ışığındaki yaklaşımların tüm detayları MCBÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atike Pınar Erdoğan tarafından katılımcılara aktarıldı. Sosyal medya üzerinden de canlı olarak verilen söyleşiye hem tıp camiası hem de vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken etkinliğe Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da katıldı.

Kanserin birçok alt kolunun olduğunu kaydeden Erdoğan, yaptığı sunumda kanserin, hücrelerin içindeki DNA’da meydana gelen mutasyonlar ve anormal büyümeler sonucu meydana geldiğini, yapısal nedenlerle birlikte kansere neden olan durumlar arasında genetik faktör, çevresel faktörler, yoğun güneş ışını, sigara-alkol tüketimi, kanserojen maddeye maruz kalma, kötü beslenme ve stres gibi faktörlerin yer aldığını söyledi. Sunumu sırasında katılımcılara kağıt ve kalem dağıtarak herkesin bir ağaç çizmesini isteyen Erdoğan, herkesin çizdiği ağacın birbirinden farklı olduğunu ancak hepsinin ağaç olduğunu vurgulayarak kanserin de böylesine çeşitli bir hastalık olduğunu söyledi. Sunum soru cevap bölümüyle sona ererken, programın sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.