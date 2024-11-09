Eskişehir’de sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülen ağaç yaprakları seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu.

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte Kanlıkavak Parkı’nda ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başladı. Diğer mevsimlerde de güzel görünüşe sahip olan Kanlıkavak Parkı, ağaçların oluşturduğu manzara ile kartpostalları aratmadı. Sonbahar renklerine bürünen ağaçlar ve oluşan manzara görenlerin içini ısıttı. Yeşil, sarı ve kahverengi renklerinin göze hitap eden uyumu ile vatandaşlara soğuk günlerde keyifli bir manzara oluşturdu.