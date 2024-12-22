Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kanal Mahallesi’nin gecekondu yapılaşması döneminde yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattını yeniliyor. Kepez Belediyesi de bölgede kazılan sokakların çalışmanın tamamlanmasının ardından sıcak asfaltını yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla ilçedeki bir mahallenin daha altyapı sorunu ortadan kaldırılıyor. Önceki aylarda iki belediyenin iş birliğinde Kuzeyyaka Mahallesi’nin içme suyu boru hattı yenilenmiş, Fevzi Çakmak ile Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde yağmur suyu drenaj kanalı yapılmıştı. İki kurum, Kanal Mahallesi’ni sağlıklı içme suyu altyapısına kavuşturmak için de güçlerini birleştirdi. Mahallenin kullanım ömrünü tamamlayan ve artan nüfus talebini karşılayamayan içme suyu hattı yenileniyor.

İşbirliği yapıyorlar

Yenileme çalışması, mahallenin Sakarya Bulvarı, Namık Kemal Bulvarı arasında kalan bölümündeki sokaklarda gerçekleştiriliyor. ASAT Genel Müdürlüğü, mahallenin bu bölümündeki içme suyu borularını; gecekondu yapılaşması döneminde yapılması, eskimesi ve arızalara neden olmasından dolayı değiştiriyor. ASAT ekipleri, vatandaşın sağlıklı ve kesintisiz su içmesini amaçlayan çalışma kapsamında 4 bin 500 metre ana hat, 900 metre abone hattı olmak üzere toplamda 5 bin 400 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştiriyor. Yapımı başlayan içme suyu hattı yenileme çalışmasının yeni yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Kepez Belediyesi de, altyapı çalışmasının ardından sokakların sıcak asfaltını ve kaldırımını yenileyecek.

İçme suyu altyapısı güçlendiriliyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçenin kanalizasyon, drenaj hattı ve içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli işler yaptıklarını söyledi. Kocagöz, “Bazı mahallelerimizde içme suyu borularının ekonomik ömrünü tamamlaması su kesintilerine ve arızaların yaşanmasına neden oluyor. Bu sorunu çözmek için Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile ortak bir çalışma yapıyoruz. ASAT Genel Müdürlüğümüz, mahallelerimizin eskiyen su borularını yenileyerek, vatandaşlarımızı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuyla buluşturuyor. Kepez Belediyesi olarak biz de kazılan sokakların sıcak asfaltını, kaldırımını yenileyerek, hemşehrilerimize güvenli ve kaliteli yol konforu sunuyoruz. Büyükşehrimizle güçlerimizi, imkânlarımızı birleştirerek, Kepez’imizin altyapı eksikliklerini tamamlamaya devam edeceğiz” dedi

Vatandaşlardan sabır istedi

Başkan Mesut Kocagöz, mahalle sakinlerinden altyapı çalışmalarından dolayı sabır isteyerek, “Vatandaşlarımız, altyapı çalışmasından dolayı biraz toz ve çamur sıkıntısı yaşayacak. Bu konuda vatandaşlarımızdan sabır bekliyorum. Kanal Mahallesi sakinlerimizin sağlıklı içme suyu içmesi için bu altyapı çalışması çok önemli” dedi.