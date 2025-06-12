Niğde’nin Bor ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sanayi bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Şeref A.; motosikletiyle seyir halinde iken kamyonla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Şeref A.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.