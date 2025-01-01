Antalya’nın ilçesinde kamyonetten düşen 20 bin lira değerindeki sıvı gübre bidonları, zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi

Antalya’da yılbaşı gecesi aranan 101 kişi yakalandı Antalya’da yılbaşı gecesi aranan 101 kişi yakalandı

Serik’te seyir halindeki kamyonetin arkasında palet içinde bulunan 4 adet sıvı gübre bidonu yola düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar buldukları sıvı gübreler için Serik Belediyesi Zabıta ekiplerini arayıp durum hakkında bilgi verdi. İhbarı değerlendiren ekipler, her biri 5 bin lira değerinde olan 4 adet sıvı gübre bidonları tutanak altına aldı. Sosyal medyadaki ilanı gören Süleyman Y., zabıta ekiplerine ulaşarak bidonların kendisine ait olduğunu belirtti. Düşürdüğü 20 bin lira değerinde olan 4 adet sıvı gübre bidonlarını teslim alan Süleyman Y. zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: iha