Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir yolu Beyazkule mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman M. yönetimindeki 46 BC 134 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 5 metrelik şarampole düştü. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü yaralandı. Sürücü, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.