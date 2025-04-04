Mardin’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Artuklu ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 27 AYP 839 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.