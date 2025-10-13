Mersin’in Erdemli ilçesinde hızla gelen nakliye kamyoneti virajı alamayarak iki evin arasındaki depoya girdi. Araçta sıkışan 2 yaralı iş makinesinin yardımı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi 805 nolu sokak meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Koca idaresindeki 33 AJM 213 plakalı kamyonet yokuş aşağı inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip kayarak bir depoya çarptı. Kasa kısmı depoya giren kamyonetin sürücüsü Koca ile yanındaki Selim Ağma sıkıştı. Olay anına tanık olan depo sahibi Ramazan Karabulut durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıların kurtarılması için kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Bir iş makinesinden yardım alan ekipler, sıkışan yaralıları yaklaşık bir saatlik çalışma ile kurtardı. Yaralılardan birinin kurtarıldıktan sonra ayağa kalkıp yürümesi dikkat çekti. Yaralı, ekiplerin müdahalesiyle sedyeye alındı. 2 yaralı da ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kazaya tanık olan depo sahibi Ramazan Karabulut, "Kamyonet yukardan çok hızlı geldi devrilip depoya girdi. Ben de o sırada evin köşesindeydim olayı gördüm. Burası bizim depo, komple hasar aldı, can kaybı yok iyi olan o" dedi.

Kaza ile ilgili jandarma trafik ekipleri de olay yerine inceleme yaptı.