Türkiye seyahat sektörünün önde gelen şirketlerinden Kâmil Koç, yılın en itibarlı markalarını belirleyen The ONE Awards’tan bir kez daha ödülle döndü. Şirket, yıl içinde itibarını en çok arttıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren ilk ve tek etkinlik olan ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Karayolu Taşımacılığı kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi.

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi AKADEMETRE iş birliğinde bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde 2024 yılının en itibarlı markaları açıklandı. Pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli standartlarından biri olan ve markaların yıl içindeki çalışmalarından yola çıkarak elde ettikleri itibar artışını ölçümleyen The ONE Awards’da ‘Yılın İtibarlıları’ halk jürisi tarafından belirlendi. ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’ araştırması kapsamında, 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda, 70’ten fazla kategoride yıl içinde itibarını en çok arttıran markalar ve bu başarının en büyük paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajansları ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin ilk seyahat firmalarından ve 99 yıldır da kesintisiz hizmet veren Kâmil Koç, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Karayolu Taşımacılığı kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi. 2021’den bu yana kaliteli hizmet anlayışıyla bu dalda ödülleri toplamaya devam eden Kâmil Koç, böylece üst üste dördüncü kez bu prestijli ödülü kazanarak zirvedeki yerini korudu. Sektörlerinin itibarlı markaları 3 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen özel bir törenle ödüllerini aldı.

"Dört dörtlük hizmet kalitemiz ile bir kez daha zirvedeyiz"

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık, yıla prestijli bir ödül başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin köklü markası olarak 1926 yılında çıktığımız yolda halkımızın takdiri bizim için her zaman en önemli motivasyon kaynağımız oldu. ‘100 Yıla 1 Kaldı’ dediğimiz bir dönemde, bir kez halkımızın oylarıyla sektörümüzün en itibarlı markası seçilmek bizler için ödüllerin en değerlisi. Sunduğumuz hizmet kalitesi nedeniyle bizleri tercih eden ve bir asra yakın süredir sürdürdüğümüz bu yolculukta bizleri hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onların oylarıyla 2021 yılından bu yana üst üste dördüncü kez sektörümüzün en itibarlı markası seçiliyoruz. Bu başarı işimizi ne kadar doğru bir şekilde yaptığımızı ve halkımızın hizmet kalitemize olan güvenini açıkça ortaya koyuyor. Şirket olarak son dört yılda, dört dörtlük hizmet kalitemiz ile dört dörtlük bir başarıya imza attık. Zirvedeki konumumuzu daha da güçlendiren bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımızı, paydaş ve iş ortaklarımızı tebrik ediyorum. 100. yılımıza güçlü adımlarla ilerlerken birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.

"Bir asra yakın süredir Türk halkının seyahatteki ilk tercihiyiz"

Kâmil Koç, bir asra yakın süredir Türk halkının seyahat sektöründe ilk tercihi olmayı başarmış, başarısı sınırlarımızın da dışına ulaşmış sektörünün çok güçlü bir markası. Bizler bu çatı altında ilk günden bugüne her zaman yol arkadaşlarımıza eşsiz bir seyahat keyfi sunma hedefiyle çalıştık. Bir taraftan ülkemizin dört bir yanında hizmet kalitemizi herkes için ulaşılabilir hale getirmeye gayret ederken diğer yandan da sınırlarımızı da aşarak bayrağı hep daha ileriye taşımaya çalıştık. Seyahat sektöründe konforlu yolculuğun ve kaliteli hizmetin öncülüğünü yapan bir marka olarak yeni yılda da yine dijitalleşme başta olmak üzere müşteri memnuniyetinden verimliliğe, hizmet kalitesinden yeni iş birliklerine kadar farklı alanlarda 100 yılımıza yaraşır projelerle yol almaya devam edeceğiz."