Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman, "Minimal kesi tekniği ile kalp kapağı tamir edilen hastalar sağlığına kavuşuyor. Operasyon sonrası hastalar kısa sürede ayağa kalkarak yaşamlarına devam ediyor" dedi.

Minimal kesi tekniği ile kalp kapağı tamiri operasyonu hakkında bilgi veren Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ümit Duman, Mersin’de bu operasyonu yaptıklarını belirterek, "Türkiye’de çok az merkezde bu operasyon gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı. Duman, "Mitral kapak kalbin son karıncığıyla sol kulakçığı arasında yer alan kapak olup, darlık veya yetmezlik şeklinde kendini göstermektedir. Özellikle yetmezlik konusundaki tamir başarımız yüzde 95’in üzerindedir. Darlıklarda ise yüzde 70’ler seviyesindedir" diye konuştu.

"Daha iyi bir yaşam tarzı, kalp fonksiyonlarının daha iyi korunması, daha düşük inme ve enfeksiyon riski, mitral kapak değişimlerinde kullanılan kan sulandırıcı ilaçlara, mitral kapak tamirlerinde gerek yoktur" diyen Duman, şu bilgileri verdi; "Mitral kapak tamiri altın standarttır. Uygun hastalarda minimal invaziv cerrahi yöntem önerilir. Daha hızlı iyileşme, daha az ağrı, daha az kan transfüzyonu ve daha estetik bir cerrahi yöntemdir. Hastanın erkenden iyileşerek hayata dönmesi açısından minimal invaziv prosedürünün ciddi avantajları vardır. Sağ meme altından yaklaşık 5 santimlik bir kesi ile bu işlem başlatılmaktadır. Göğüs kemiği kesilmediği için, göğüs kemiği kesilen hastalara göre iyileşme süresi kısalmaktadır. Göğüs kemiği kesilerek yapılan kalp kapağı tamiri operasyonları sonrası hasta 1,5- 2 ay sonra iyileşirken, meme altından kesi ile başlatılan kalp kapağı tamirlerinde bu süre 15 güne kadar inmektedir."