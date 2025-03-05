Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van’da tedavi görmekte olan kalp hastası iki çocuk, uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan VSD+ASD+ Mitral kapak darlığı tanısı olan 4 günlük bebek ve 11 yaşındaki kalp yetmezliği tanısı olan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için uçak ambulans sevk edildi. Van’dan alınan hasta çocuklardan 4 günlük bebek İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 11 yaşındaki çocuk ise İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesine nakli sağlandı.

Kaynak: İHA