Van’da tedavi görmekte olan kalp hastası iki çocuk, uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan VSD+ASD+ Mitral kapak darlığı tanısı olan 4 günlük bebek ve 11 yaşındaki kalp yetmezliği tanısı olan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için uçak ambulans sevk edildi. Van’dan alınan hasta çocuklardan 4 günlük bebek İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 11 yaşındaki çocuk ise İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesine nakli sağlandı.